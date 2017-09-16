В Англии брат насиловал пятилетнюю сестру за конфеты

Школьник изнасиловал сводную сестру и затем подкупил её конфетами "Скитлс", чтобы она не рассказала об этом родителям.

Пятилетняя девочка, которая была изнасилована сводным братом, умоляет мать, чтобы она помогла ей перестать плакать. В суде женщина рассказала, в каком состоянии находится сейчас ребёнок после того, как 12-летний мальчик надругался над ней, когда они играли в прятки, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

"Как только малышка слышит имя брата, то сразу погружается в себя. За ночь она просыпается от кошмаров около пяти раз. Плачет и зовёт меня. У неё начинаются приступы паники, если я оставляю её одну на пару минут, когда просто отхожу в другую комнату"

Нападение произошло в прошлом году в английском городе Льюис. Чтобы девочка ничего не рассказала маме, брат подкупал её конфетами "Скитлс". Однако вскоре правда открылась. После того как девочка показала на кукле, как она была изнасилована, её мать позвонила в органы опеки, которые связались с полицией. Имена пострадавших не раскрываются.

"Она постоянно плачет и не даёт себя обнять. Один раз её истерика продолжалась 45 минут, после чего она попросила у меня помощи. "Мамочка, как мне перестать плакать?" — эти слова постоянно крутятся у меня в голове. "Помоги мне, помоги мне..."

Полицейские нашли в телефоне задержанного мальчика большое количество порно. Приговор будет вынесен в следующем месяце.