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Умер звезда фильмов «Париж, Техас» и «Конфискатор» Гарри Дин Стэнтон

16 сентября 2017, 08:54

Последней его работой стала роль в сериале «Твин Пикс: Возвращение» 2017 года.

Американский актер Гарри Дин Стэнтон (Harry Dean Stanton) умер в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе. Об этом порталу The Hollywood Reporter сообщил его агент Джон Келли.

По его словам, актер умер от естественных причин.

Стентон начал актерскую карьеру в 50-х годах, он отметился ролями у Дэвида Линча, Френсиса Форда Копполы, а также у одного из наиболее значимых новаторов кинематографа XX века Сэма Пекинпа.

Всего он снялся более чем в 60 работах. Наиболее известной картиной, где Стэнтон сыграл главную роль, стала лента «Париж, Техас», получивший Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также ставший культовым фильм «Конфискатор».

Актер также сыграл в таких фильмах, как «Последнее искушение Христа», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Чужой», «Побег из Нью-Йорка», «Девушка в розовом», «Зеленая миля».

Последней его работой стала роль в сериале «Твин Пикс: Возвращение» 2017 года.

Фото: Mario Anzuoni / REUTERS, источник – Лента.ру


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