Охранники Порошенко избили журналистов за съемку ужина

Сотрудники Управления государственной охраны Украины напали на журналистов возле ресторана, в который в сопровождении высокопоставленных чиновников приехал президент Пётр Порошенко, передает life.ru.

Как сообщил участник инцидента украинский журналист Михаил Ткач, нападение произошло в Конча-Заспе под Киевом. Его съёмочная группа хотела снять ужин президента, однако на него и оператора напали сотрудники охраны.

По словам журналиста, вместе с Порошенко в ресторане находились премьер-министр Украины Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной рады Геращенко и ряд других политиков.