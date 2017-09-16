Охранники Порошенко избили журналистов за съемку ужина
Президент ужинал в ресторане.
Сотрудники Управления государственной охраны Украины напали на журналистов возле ресторана, в который в сопровождении высокопоставленных чиновников приехал президент Пётр Порошенко, передает life.ru.
Как сообщил участник инцидента украинский журналист Михаил Ткач, нападение произошло в Конча-Заспе под Киевом. Его съёмочная группа хотела снять ужин президента, однако на него и оператора напали сотрудники охраны.
По словам журналиста, вместе с Порошенко в ресторане находились премьер-министр Украины Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной рады Геращенко и ряд других политиков.
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