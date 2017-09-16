Американка рассказала о жизни с казахом во Флориде
Американку Джулию Маклейн свекровь учила готовить бешбармак и манты.
Волонтеры ЭКСПО-2017 Каулан Кусайынхан и Джулия Маклейн провели незабываемое лето в столице Казахстана. Джулия поделилась тем, как живет казахско-американская семья в американском штате Флорида.
"В прошлый Новый год родители Каулана приехали ко мне в гости во Флориду. Они встретили моих родителей, мы вместе праздновали Новый Год. Моя свекровь научила делать бешбармак, лагман, манты", — поделилась Джулия Маклейн.
Историческая родина супруга стала для Джулии местом, где определилась ее судьба. Шесть лет назад американка впервые приехала в Казахстан, а спустя четыре года встретила Каулана Кусайынхана.
"Мне нравится жить в казахско-американской семье. Мне еще многому предстоит научиться, но родители Каулана очень добры и терпеливы, и я им очень благодарна за это", — поделилась Джулия.
Каулан Кусайынхан вырос в Китае и закончил там школу. Молодая пара работали волонтерами на международной выставке в Астане.
Джулия хорошо владеет казахским языком. Учить его она начала год назад, при помощи преподавателей из Щучинска и Шымкента.
Источник: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.