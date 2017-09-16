Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Американка рассказала о жизни с казахом во Флориде

16 сентября 2017, 09:22

Американку Джулию Маклейн свекровь учила готовить бешбармак и манты.

Волонтеры ЭКСПО-2017 Каулан Кусайынхан и Джулия Маклейн провели незабываемое лето в столице Казахстана. Джулия поделилась тем, как живет казахско-американская семья в американском штате Флорида.

"В прошлый Новый год родители Каулана приехали ко мне в гости во Флориду. Они встретили моих родителей, мы вместе праздновали Новый Год. Моя свекровь научила делать бешбармак, лагман, манты", — поделилась Джулия Маклейн.

Историческая родина супруга стала для Джулии местом, где определилась ее судьба. Шесть лет назад американка впервые приехала в Казахстан, а спустя четыре года встретила Каулана Кусайынхана.

"Мне нравится жить в казахско-американской семье. Мне еще многому предстоит научиться, но родители Каулана очень добры и терпеливы, и я им очень благодарна за это", — поделилась Джулия.

Каулан Кусайынхан вырос в Китае и закончил там школу. Молодая пара работали волонтерами на международной выставке в Астане.

Джулия хорошо владеет казахским языком. Учить его она начала год назад, при помощи преподавателей из Щучинска и Шымкента.

Источник: Sputnik Казахстан


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...