Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Берлине

16 сентября 2017, 09:43

Инцидент произошел рядом с ночным клубом в районе Хоэншёнхаузен.

По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы у ночного клуба в районе Хоэншёнхаузен в Берлине, передает ТАСС.

Как сообщила в субботу полиция в своем Twitter, еще трое человек получили ранения.

"Ночью в Хоэншёнхаузен в результате стрельбы перед ночным клубом три человека получили ранения и один был убит", - говорится в сообщении.

Дополнительной информации пока не приводится.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...