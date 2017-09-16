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Антитеррористические учения проводятся возле Астаны

16 сентября 2017, 09:53

Учения максимально приближены к боевым условиям.

В субботу, 16 сентября, столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом совместно с районными оперативными штабами Акмолинской области проводит плановое оперативно-тактическое учение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Учение охватывает территорию Целиноградского и Аршалинского районов Акмолинской области (поселок Косшы и Астанинское водохранилище).

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления приграничных к столице населенных пунктах.

В рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.

Фото sevas.com


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