Антитеррористические учения проводятся возле Астаны

В субботу, 16 сентября, столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом совместно с районными оперативными штабами Акмолинской области проводит плановое оперативно-тактическое учение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Учение охватывает территорию Целиноградского и Аршалинского районов Акмолинской области (поселок Косшы и Астанинское водохранилище).

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления приграничных к столице населенных пунктах.

В рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.

Фото sevas.com