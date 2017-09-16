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В Одессе при пожаре в детском лагере погибли трое детей

16 сентября 2017, 10:35

Что стало причиной пожара в детском лагере "Виктория" на Украине, пока неизвестно.

Крупный пожар произошел в детской лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 мая. Его жертвами стали три девочки, передает РИА Новости.

В здании на момент пожара находились 42 ребенка, всего в лагере гостит 150 детей.

По данным местных СМИ, пострадали четверо детей: один выпрыгнул из окна, двое отравились дымом, и еще одной девочке стало плохо.

В настоящее время детей разместили в других лагерях.

Фото © Sputnik / Константин Чалабов

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