В Одессе при пожаре в детском лагере погибли трое детей
16 сентября 2017, 10:35
Что стало причиной пожара в детском лагере "Виктория" на Украине, пока неизвестно.
Крупный пожар произошел в детской лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 мая. Его жертвами стали три девочки, передает РИА Новости.
В здании на момент пожара находились 42 ребенка, всего в лагере гостит 150 детей.
По данным местных СМИ, пострадали четверо детей: один выпрыгнул из окна, двое отравились дымом, и еще одной девочке стало плохо.
В настоящее время детей разместили в других лагерях.
Фото © Sputnik / Константин Чалабов
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