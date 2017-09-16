В Одессе при пожаре в детском лагере погибли трое детей

Что стало причиной пожара в детском лагере "Виктория" на Украине, пока неизвестно.

Крупный пожар произошел в детской лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 мая. Его жертвами стали три девочки, передает передает РИА Новости





В здании на момент пожара находились 42 ребенка, всего в лагере гостит 150 детей.





По данным местных СМИ, пострадали четверо детей: один выпрыгнул из окна, двое отравились дымом, и еще одной девочке стало плохо.





В настоящее время детей разместили в других лагерях.



