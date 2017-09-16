Бывший чемпион мира из Казахстана рассказал о предстоящем бое Головкин - Альварес

Казахстанский боксер-профессионал, выступавший во втором наилегчайшем весе, экс-чемпион мира Марат Мазимбаев прибыл в Лас-Вегас, чтобы поддержать своего земляка Геннадия Головкина в бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. В интервью корреспонденту Vesti.kz Мазимбаев отметил, что не мог пропустить такое событие.

- Марат, какой прогноз на бой?

- Этот бой ждет весь мир. Ждем, конечно, красивого бокса. Ну и, конечно, победы Геннадия Головкина. Я думаю, он должен выиграть. Он приложит все силы для победы, потому что это бой всей его жизни, можно сказать. К этому бою он столько лет шел, и, наконец, он настал.

- В чем Головкин сильнее Альвареса?

- У Гены большая любительская карьера. В профессионалах уже 37 боев провел. У него очень большой опыт. И за счет своего опыта, хорошей любительской школы, которая у него отлично поставлена, за счет этого он должен выиграть.

- Как думаете, будет нокаут?

- Ну я бы хотел, чтобы был нокаут. Но это бокс, здесь один удар может решить исход боя.

- Вы специально прилетели на бой, чтобы поболеть за Геннадия?

- Да, специально прилетел. Именно на Головкина прилетел впервые. Такое событие не мог пропустить!

Напомним, что бой Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится утром 17 сентября.

В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.