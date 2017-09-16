Боранбаев: Головкин сильнее тем, что он казахстанец

Председатель Наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев с трибуны арены MGM Grand в Лас-Вегасе поддерживал чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина во время официального взвешивания с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что давно обещал казахстанскому боксеру посетить его поединок.

- Кайрат Советаевич, Вы впервые на бое Головкина?

- Да, в первый раз. Много раз обещали ему приехать. Наконец, собрались и приехали. Я еще привез гостей разных, все его давно поддерживают, один раз мы вместе ужинали, и после этого ребята приехали уже на третий бой его, а я - на первый. Все время что-то не получалось.

- Какие ожидания?

- Конечно, Гена выиграет! Мы за Гену, конечно! Реальный соперник, но, я думаю, Гена сам прекрасно понимает, это. Уверен, он готов на 100 процентов.

- На Ваш взгляд, в чем сильнее Геннадий?

- В том, что он казахстанец. Большие традиции казахстанского бокса все-таки имеют свое значение.

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

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