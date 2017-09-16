Казахстанский болельщик Головкина нокаутировал двух фанатов «Канело» в США

Парень с флагом РК на плече по очереди ударил двух провоцировавших его болельщиков.

Перед боем в Лас-Вегасе разгораются нешуточные баталии и среди фанатов казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Один из казахстанцев, отправившихся поддержать GGG в США, прислал sports.kz видео, на котором болельщик казахстанского боксера отправил в нокаут двух фанатов «Канело». На видео два американца обращаются к парню с казахстанским флагом на плече с фразой "Йоу, Борат, go back to Kazakhstan!"