Казахстанский болельщик Головкина нокаутировал двух фанатов «Канело» в США
16 сентября 2017, 12:10
Парень с флагом РК на плече по очереди ударил двух провоцировавших его болельщиков.
Перед боем в Лас-Вегасе разгораются нешуточные баталии и среди фанатов казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
Один из казахстанцев, отправившихся поддержать GGG в США, прислал sports.kz видео, на котором болельщик казахстанского боксера отправил в нокаут двух фанатов «Канело». На видео два американца обращаются к парню с казахстанским флагом на плече с фразой "Йоу, Борат, go back to Kazakhstan!"
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