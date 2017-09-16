Хопкинс: «Канело надерет задницу Головкину»

Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях и партнер промоутерской компании Golden Boy Бернард Хопкинс ожидает победы Сауля Альвареса над Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

— «Канело» надерет ему задницу. Он заставит это выглядеть так, как вы никогда не видели, — передает слова Хопкинса Boxingscene.com.

Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе (утро 17 сентября для Казахстана).