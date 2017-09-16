Депутаты Мажилиса приняли участие в общегородском субботнике в Астане

В субботу, 16 сентября, депутаты Мажилиса во главе со Спикером Палаты Нурланом Нигматулиным приняли участие в общегородском субботнике в Астане. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Мажилисмены озеленили один из новых столичных проспектов, высадив порядка 100 саженцев. К зеленым насаждениям города добавились новые молодые саженцы шефердии, ясеня и тополя.

В субботнике участвовали парламентарии от всех депутатских объединений, представленных в Мажилисе: партий «Нұр Отан», «Ак жол», КНПК, депутаты от Ассамблеи народа Казахстана, а также сотрудники Аппарата Мажилиса.



