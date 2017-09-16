Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Депутаты Мажилиса приняли участие в общегородском субботнике в Астане

16 сентября 2017, 12:37

Возглавил мероприятие Спикер Палаты Нурлан Нигматулин.

В субботу, 16 сентября, депутаты Мажилиса во главе со Спикером Палаты Нурланом Нигматулиным приняли участие в общегородском субботнике в Астане. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Мажилисмены озеленили один из новых столичных проспектов, высадив порядка 100 саженцев. К зеленым насаждениям города добавились новые молодые саженцы шефердии, ясеня и тополя.

В субботнике участвовали парламентарии от всех депутатских объединений, представленных в Мажилисе: партий «Нұр Отан», «Ак жол», КНПК, депутаты от Ассамблеи народа Казахстана, а также сотрудники Аппарата Мажилиса.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...