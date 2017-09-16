Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Назарбаев прибыл в Ташкент с государственным визитом

16 сентября 2017, 12:43

В аэропорту президента Казахстана лично встретил глава Узбекистана.

В субботу, 16 сентября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В аэропорту столицы Нурсултана Назарбаева лично встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе визита планируется проведение двусторонних встреч. В рамках переговоров главы государств обсудят ключевые аспекты региональной повестки дня и вопросы расширения казахстанско-узбекских отношений.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...