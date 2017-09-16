Назарбаев прибыл в Ташкент с государственным визитом
В аэропорту президента Казахстана лично встретил глава Узбекистана.
В субботу, 16 сентября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В аэропорту столицы Нурсултана Назарбаева лично встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В ходе визита планируется проведение двусторонних встреч. В рамках переговоров главы государств обсудят ключевые аспекты региональной повестки дня и вопросы расширения казахстанско-узбекских отношений.
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