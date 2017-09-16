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Назарбаев и Мирзиёев возложили цветы к монументу Независимости и гуманизма

16 сентября 2017, 13:11

Монумент является общенациональным символом народа Узбекистана.

В ходе государственного визита в столицу Узбекистана город Ташкент Нурсултан Назарбаев совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым возложили цветы к монументу Независимости и гуманизма. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Монумент Независимостти и гуманизма является общенациональным символом народа Узбекистана.

Архитектурный комплекс на Площади Независимости включает в себя бронзовый глобус с картой Узбекистана и скульптуру матери с ребенком на руках.

Автором композиции является известный узбекский скульптор Ильхом Жабборов.

Фото mytravelbook.org


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