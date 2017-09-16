Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В честь Дня города для прихожан Алматы провели культурно-спортивное соревнование

16 сентября 2017, 13:18

"Через спорт верующие общаются, просвещаются и защищаются от нетрадиционных религиозных течений" - Есенбеков.

16 сентября в Алматы прошло очередное культурно-спортивное мероприятие в рамках программы «Асыл мура», которое проводилось с целью популяризации культуры и традиций мусульманского народа, пропаганды казахстанского патриотизма, идей гуманизма, толерантности и согласия. Спортивный праздник для жителей и гостей южной столицы был приурочен к празднованию Дня города.

«Хочу поздравить всех алматинцев с наступающим Днем города, который традиционно празднуется в третье воскресенье сентября. В рамках Дня города и с целью реализации стратегической программы «Рухани жаңғыру» мы организовали культурно-спортивное мероприятие. Через спорт мы хотим донести до прихожан мечетей идею гуманизма, толерантности и здоровый образ жизни. Через спорт верующие общаются, просвещаются и защищаются от нетрадиционных религиозных течений», - рассказал руководитель Управления по делам религий Алматы Айдар Есенбеков.


Соревнования в рамках программы «Асыл мура» направленны на развитие массового спорта среди прихожан мечетей Алматы и привлечение их к активному здоровому образу жизни проводятся уже в третий раз. Как отметил руководитель Управления по делам религий, уже сформировался костяк постоянных участников. Прихожане тренируются, и специально готовятся к соревнованиям.

В этот раз в состязании были задействованы более 4 тыс. прихожан. Они приняли участие в таких спортивных состязаниях как садақ ату, асық ату, ләңгі тебу, бұқа тартыс, поднятие гири, қазақ куресі, футбол и другие, а также насладились концертной шоу-программой, игрой инструментального ансамбля и живым исполнением известных музыкантов Бейбита Кушкалиева, Жубаныша Жексенулы.


«Я поднял 16-килограммовую гирю 41 раз, хотя сам вешу 52 кг. Самыми сложными были последние подходы. Считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, не только спортивные, но и культурные. Я занимаюсь спортом для поддержания здорового теле и духа и всем советую», - поделился участник соревнования Алим Ержанулы.

В рамках празднования были даны разъяснения статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и пропаганда Послания Президента народу Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...