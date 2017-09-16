В честь Дня города для прихожан Алматы провели культурно-спортивное соревнование

16 сентября в Алматы прошло очередное культурно-спортивное мероприятие в рамках программы «Асыл мура», которое проводилось с целью популяризации культуры и традиций мусульманского народа, пропаганды казахстанского патриотизма, идей гуманизма, толерантности и согласия. Спортивный праздник для жителей и гостей южной столицы был приурочен к празднованию Дня города.

«Хочу поздравить всех алматинцев с наступающим Днем города, который традиционно празднуется в третье воскресенье сентября. В рамках Дня города и с целью реализации стратегической программы «Рухани жаңғыру» мы организовали культурно-спортивное мероприятие. Через спорт мы хотим донести до прихожан мечетей идею гуманизма, толерантности и здоровый образ жизни. Через спорт верующие общаются, просвещаются и защищаются от нетрадиционных религиозных течений», - рассказал руководитель Управления по делам религий Алматы Айдар Есенбеков.





Соревнования в рамках программы «Асыл мура» направленны на развитие массового спорта среди прихожан мечетей Алматы и привлечение их к активному здоровому образу жизни проводятся уже в третий раз. Как отметил руководитель Управления по делам религий, уже сформировался костяк постоянных участников. Прихожане тренируются, и специально готовятся к соревнованиям.

В этот раз в состязании были задействованы более 4 тыс. прихожан. Они приняли участие в таких спортивных состязаниях как садақ ату, асық ату, ләңгі тебу, бұқа тартыс, поднятие гири, қазақ куресі, футбол и другие, а также насладились концертной шоу-программой, игрой инструментального ансамбля и живым исполнением известных музыкантов Бейбита Кушкалиева, Жубаныша Жексенулы.





«Я поднял 16-килограммовую гирю 41 раз, хотя сам вешу 52 кг. Самыми сложными были последние подходы. Считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, не только спортивные, но и культурные. Я занимаюсь спортом для поддержания здорового теле и духа и всем советую», - поделился участник соревнования Алим Ержанулы.

В рамках празднования были даны разъяснения статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и пропаганда Послания Президента народу Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».







