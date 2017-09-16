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Индийский наркоман позволил семерым друзьям изнасиловать жену ради дозы

16 сентября 2017, 13:47

Изнасилованная 22-летняя девушка также сообщила правоохранителям, что у нее со сдавшим ее «напрокат» супругом есть маленький ребенок.

Страдающий наркотической зависимостью житель Индии разрешил своим семерым друзьям-наркоманам изнасиловать собственную супругу, чтобы получить от них деньги, которые он потратил на покупку наркотиков.

Инцидент произошел в городе Чандигарх на севере страны. Изнасилованная 22-летняя девушка также сообщила правоохранителям, что у нее со сдавшим ее «напрокат» супругом есть маленький ребенок. Кроме того, ее муж заснял происходящее на мобильный телефон и шантажировал девушку.

В мае в индийском штате Харьяна насильники забили жертву кирпичами после того, как она пригрозила пожаловаться в полицию. Как установила полиция, она вместе с группой односельчан отправилась на автомобиле в соседний город. Там она подверглась групповому изнасилованию. Когда женщина заявила, что будет жаловаться в полицию, ей разбили череп кирпичами.

Насилие в отношении женщин остается одной из самых актуальных проблем в Индии. В 2013 году власти страны под влиянием общества ужесточили наказание за преступления такого рода. Широкое освещение этой проблемы как в местной, так и в мировой прессе началось после смерти 23-летней студентки, которую в декабре 2012 года изнасиловали шесть мужчин в автобусе в Дели. Жертва впоследствии скончалась от тяжелейших травм.

Изнасилования — лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются индийские женщины. По данным исследований, представительницы слабого пола до сих пор занимают в стране низкое социальное положение. Летом 2012 года Индия была признана худшим местом для проживания женщин среди государств, входящих в G20. Эксперты, опрошенные агентством TrustLaw, говорили, что в стране до сих пор наблюдаются случаи, когда представительницы слабого пола продаются фактически как рабыни, девочек выдают замуж в возрасте 10 лет, а в семье их используют как бесплатную рабочую силу.

Фото: Jayanta Dey / Reuters, источник – Лента.ру


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