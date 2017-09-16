«Барселона» лжет о трансфере Неймара - СМИ

16 сентября 2017, 13:50

По информации источника, в клубе знали о возможном переходе бразильца еще в мае.

Руководство «Барселоны» предоставляло СМИ ложную информацию о трансфере нападающего Неймана в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, в клубе знали о возможном переходе бразильца еще в мае. При этом во время предсезонного турне по США руководство «Барселоны» практически на 100 процентов было уверено в том, что форвард покинет команду, однако через СМИ распространяли информацию о том, что Неймар остается.

21 августа нападающий раскритиковал руководство каталонцев. Он заявил, что в клубе работают директоры, которые не заслуживают этого.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 года, пока 3 августа не перешел в ПСЖ. Он выкупил свой контракт за 222 миллиона евро и присоединился к парижанам. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заподозрил французский клуб в нарушении правил финансового фэйр-плей и открыл расследование в его отношении.

Фото: Russell Cheyne/ Reuters


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