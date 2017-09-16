В Алматы горе-водитель на Mercedes собрал во дворе ЖК три авто и хотел убежать в чисто поле

В Турксибском районе Алматы ранним субботним утром произошло необычное происшествие. В северном направлении по центральной улице двигался автомобиль сотрудников дорожно-патрульной полиции, которые ехали на вызов. Перед ними ехала автомашина Mercedes S. Увидев, что авто виляет, полицейские заподозрили неладное и отдали распоряжение принять вправо и остановиться. Водитель в ответ нажал газ в пол и свернул на ближайшем повороте во двор нового жилого комплекса «Жас Канат», передает Zakon.kz.

На повороте стояла припаркованная Mazda, хозяин которой находился неподалеку. Входя в поворот, Mercedes не вписался и на полном ходу врезался в Mazda, которую откинуло на тротуар, где в этот момент стоял ее хозяин. Несмотря на раннее утро, с реакцией у мужчины все оказалось в порядке, что его и спасло: водитель успел отскочить, и его собственная машина на него не наехала.

Тем временем Mercedes после столкновения, не проехав и десяти метров, пока выравнивался, зацепил припаркованный Mitsubishi Galant и продолжил движение между домов жилого комплекса. Не очень мастерски лавируя, на одном из поворотов автомобиль ударил припаркованную на углу Toyota Corolla и поехал дальше.

В итоге водитель на Mercedes снова выехал на центральную улицу микрорайона и поехал вниз. У котельной он завернул за угол, остановил машину и побежал в поле. Там его догнали и скрутили сотрудники полиции.

Мужчину стали расспрашивать, затем увезли на освидетельствование, где водитель прошел медэкспертизу. Была установлена легкая степень алкогольного опьянения.

По приезду дежурной части горе-водитель вдруг занял новую позицию. Он начал защищаться и рассказывать, что у него в машине было три миллиона тенге, а теперь их нет.

Еще позднее, после приезда сотрудников СМИ, пропавших миллионов стало уже 15, но они пропали, а остались почему-то только 150 тенге, которые были рассыпаны вокруг машины. Монеты мужчина сфотографировал – видимо, как вещественное доказательство.

Чуть позднее суммы, которые задержанный водитель называл, стали уменьшаться до трех, потом до миллиона, в итоге он уверял, что из машины у него украли 15 тысяч тенге.

А вот еще одна история, которую рассказал задержанный: в «Жас Канате» у него живет супруга. Его самого ближе к утру во двор комплекса привезли доверенные лица. Машину он оставил, пошел купил пиво и начал его пить. Кто был за рулем машины, он якобы не знает.





Неприятная неожиданность была еще впереди: мужчина поставил автомобиль на охрану, закинул ключи в дверь и захлопнул ее. Теперь открыть машину будет затруднительно.