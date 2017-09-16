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Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов

16 сентября 2017, 13:56

Об этом заявил президент страны Мадуро.

Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо американских долларов, заявил президент Николас Мадуро.

"Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже оцениваем ее в китайских юанях", — сказал Мадуро в эфире телеканала Telesur, передает РИА Новости.

По его словам, на такой шаг власти пошли из-за новых американских санкций, которым, как утверждает Мадуро, способствовал оппозиционер Хулио Борхес.

"Они нанесли огромный ущерб. <…> И мы вынуждены защищаться", — отметил президент.

Ранее Мадуро заявил о намерении создать альтернативу доллару как мировой валюте, отметив, что Венесуэла собирается "освободиться от тисков доллара, валюты, которая душит страну".

В августе президент США Дональд Трамп ввел против Венесуэлы новые санкции. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.


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