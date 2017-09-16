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Лукашенко поздравил Назарбаева с круглой датой

16 сентября 2017, 14:24

25 лет назад были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Беларусью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный интернет-портал президента Беларуси.

«Высоко оцениваю достигнутый за это время уровень сотрудничества между нашими странами, развивающегося в духе стратегического партнерства. Нам удалось выстроить гармоничную систему взаимодействия, которая охватывает все области двусторонних контактов. Беларусь и Казахстан продуктивно работают в рамках международных организаций и интеграционных объединений, реализуют совместные проекты», - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил свою приверженность дальнейшему тесному и открытому диалогу в целях укрепления белорусско-казахстанских связей на благо граждан обоих государств.

В свою очередь Нурсултан Назарбаев в своем послании Главе белорусского государства обратил внимание, что сегодня белорусско-казахстанские отношения характеризуют не только конструктивный политический диалог, но и динамичное развитие делового партнерства и инвестиционного сотрудничества. «Уверен, что совместно мы сможем эффективно реализовать масштабные интеграционные проекты, направленные на обеспечение стабильности и повышение качества жизни наших граждан», - подчеркнул он.

Фото sputniknews.kz


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