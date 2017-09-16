Менеджер Головкина: Геннадий мечтает подарить казахстанцам вечер бокса мирового уровня

Олег Герман, менеджер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о финансовых затратах, необходимых на проведение боя в Казахстане, а также о том, кто определял судей на предстоящий бой GGG против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

- У меня нет ни малейшего сомнения, на сто процентов уверен в нашей победе, - начал Герман. - Я уверен в Геннадии. Я думаю, что это будет очень зрелищный бой и, в конце концов, победа будет за нами.

- Понятно, что Альварес знал, что после боя с Чавесом на ринг выйдет Головкин, и будет объявлено об их бое. Но многие отметили какой-то страх или растерянность в его глазах. Согласитесь, что психологически Геннадий выглядит увереннее?

- Геннадий - на сто процентов профессионал своего дела. Он настолько профессионально к каждому моменту подходит, в том числе к официальным мероприятиям, ведет себя настолько уверенно, как и готовится к бою и выступает в ринге. Геннадий уже много лет занимается боксом, он настоящий профессионал. Что касается "Канело", когда мы в мае были на его бое против Чавеса, мне тоже показалось, что у него "бегали" глаза. Возможно, он на самом деле побаивается. Но это будет уже понятно в день боя. Ринг все покажет.

- Многие читатели нашего сайта в комментариях отмечают, что в этот раз Геннадий ведет себя активнее в прессе, делает несвойственные ему обычно заявления. Даже "Канело" на его фоне одно время выглядел молчаливым. С чем это связано?

- Нужно понимать, что латиноамериканская пресса ведет здесь свою активную политику, и все, что переводится на русскоязычную аудиторию - это результат этой политики. Эта самая пресса иногда преподносит "Канело" так, словно он супермен, словно он лучше Геннадия. Хотя, это еще нужно доказать. Геннадий всегда смотрит с точки зрения спорта. Решится то все в ринге. Но, наверное, иногда нужно отвечать на такую несправедливость.

- Это, наверное, тактика Golden Boy Promotions - так превозносить "Канело" в прессе?

- Golden Boy на самом деле играют в свою игру, скажем так. Пытаются поставить "Канело" выше. Они манипулируют некоторыми крупными СМИ, у них даже есть свой канал Ring-TV. Тут идет своя игра вне ринга.

- Сейчас очень многие специалисты, эксперты высказывают мнение, что Golden Boy Promotions, как организаторы, смогут оказать давление на ситуацию. К примеру, если будет близкий бой, что победу отдадут "Канело". Кто-то даже говорит, что Геннадию надо побеждать исключительно нокаутом, чтобы избежать предвзятости.

- Во-первых, мы занимаемся организацией совместно. Обе стороны определили судей. Мы тоже утвердили эти кандидатуры. У нас есть уверенность, что они будут правильно судить.

- Просто люди опасаются примеров неоднозначных судейских решений, как, например, в первом бое Ковалева.

- Я думаю, здесь все будет нормально. Но лично мое мнение - бой не продлится 12 раундов. Я надеюсь, что нам не придется судейские карточки проверять.

- Американские журналисты, работающие здесь на мероприятиях перед боем, обсуждают, что после "Канело" Геннадию стоит подняться в весе. А Вы как считаете?

- Я думаю, нет. Цель - стать абсолютным чемпионом мира. К сожалению, не получилось сделать это раньше, получив бой с Сондерсом. И после боя с "Канело" мы бы хотели достичь этой цели. Я думаю, что смысла нет подниматься. Геннадий - настоящий средневес. Суперсредний вес на данный момент "мертвый". Там нет ребят, с которыми можно делать большие бои.

- Раз речь зашла о Сондерсе, летом обсуждалось возможное проведение боя против него в Казахстане. Со стороны выглядело так, будто тормозила казахстанская сторона, которая даже нормально прокомментировать не могла ситуацию. Так ли это?

- Если Вы знаете, мы со своей стороны тогда дали четкие комментарии об этом. Чтобы организовать такое мероприятие, нужны финансовые средства. Даже если взять по минимуму, выходит очень большая сумма. Приедет очень большое количество людей - это и судьи, и боксеры, надо составлять андеркарт. Например, от телеканала HBO обычно работает около 50-ти человек. Это в целом огромное количество людей. И плюс сама команда, которая занимается организацией боя. Это профессионалы, которых нужно оплачивать. Никто не работает за бесплатно. Плюс, когда начинаем переговоры с соперником, возникает денежный вопрос.

Если речь идет о бое на нашей стороне, то минимум сумма гонорара соперника увеличивается вдвое. Ставки подпрыгивают в два раза, как только оппоненту предлагаешь бой не у него дома, он сразу хочет обеспечить себе пенсию. Это вот те финансовые проблемы, которые мы не смогли решить, чтобы бой в Астане состоялся.

- То есть участие казахстанской стороны в финансовом вопросе было необходимо?

- Конечно. Мы предложили им две подходящие даты, от которых они отказались, и этому есть письменное подтверждение. И после того, как мы поняли, что нет поддержки со стороны Казахстана, то не стали продолжать переговоры. И сконцентрировались на организации боя с "Канело", стали двигаться, как и последние семь лет, - сами, своими силами договариваясь по всем моментам.

- Леффлер сказал, что бой в Казахстане все еще возможен.

- Конечно, возможен. Это, в первую очередь, желание Геннадия сделать такой бой у себя на родине. Он уже проводил бой у себя на родине, но это не был вечер профессионального бокса и не мы его организовывали. Большое желание Геннадия - сделать подарок своим соотечественникам в виде вечера профессионального бокса мирового уровня. И мы все-таки рассчитываем на понимание и поддержку со стороны Казахстана в этом вопросе. Обязательно нужно сделать этот бой, и я уверен, что мы его сделаем.

Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье, в 8.50.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

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