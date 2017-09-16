Толстые жёны обрекают мужей на ожирение и диабет - ученые

Как показали новейшие исследования британских учёных, толстая жена увеличивает шансы мужа на ожирение и сахарный диабет. Однако тучные мужья не оказывают такого же влияния на женщин.

Учёные доказали, что мужчины, у которых жёны подвержены ожирению и сахарному диабету, с большей вероятностью (на 21%), чем их ровесники с более худыми супругами, подвержены тем же заболеваниям. Как пишет Лайф со ссылкой на британское издание The Sun, причиной тому может стать обоюдное потакание вредным привычкам. Что самое интересное, на женщин толстые мужья подобного эффекта не оказывают.

В исследовании приняли участие семь тысяч жителей Великобритании старше 50 лет

Ещё одной причиной может стать то, что если женщина готовит много жирной пищи, то мужчина также вынужден её есть и не станет готовить себе отдельно. Подсчёт калорий и исключение из рациона острой пищи очень важно для сдерживания диабета.

Учёные Орхусского университета в Дании сказали, что если у одного из супругов нашли диабет, то второму нужно обязательно пройти обследование на предмет этого заболевания, особенно если два партнёра едят одинаковую пищу и имеют проблемы с лишним весом.