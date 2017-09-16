Опасный перекресток: в Алматы на пересечении Бурундайской-Шоссейной произошло сразу 2 ДТП

В Алматы на одном и том же перекрестке произошло сразу два ДТП с разницей в два часа, передает Zakon.kz

Так, рано утром автомобиль Zaz Chance двигался по улице Бурундайской в западном направлении. На сложном треугольном перекрестке водитель приготовился свернуть на улицу Шоссейную. Навстречу по ней в северном направлении ехала автомашина Daewoo Nexia. По идее, на этом перекрестке улица Бурундайская считается главной, а Шоссейная – второстепенной, но со стороны водителя Nexia не было знака «Уступи дорогу», и он вполне мог быть уверен, что также движется по главной улице.

Никто из водителей, соответственно, дорогу не уступил. В результате автомобили столкнулись практически лоб в лоб, от удара их раскидало в разные стороны.

Пострадал при аварии пассажир, ехавший на переднем сиденье в Zaz Chance. В нарушение ПДД мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Головой он разнес лобовое стекло.

На место прибыли медики и полицейские. Увидев стражей порядка, пострадавший начал заметно нервничать. Несмотря на залитое кровью лицо и рекомендации врачей, от госпитализации мужчина наотрез отказался, пообещал дома отлежаться и в срочном порядке покинул место ДТП.





























































Второе ДТП произошло на этом же перекрестке чуть позже.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Forland двигался по улице Бурундайская в западном направлении, а ему на встречу ехал Toyota Land Cruiser Prado с улицы Шоссейная. Водитель внедорожника не уступил дорогу грузовику и выехал на дорогу, в сторону микрорайона Карасу, где и угодил под китайский грузовик.

От сильного удара пострадал водитель внедорожника. Прибывшая «неотложка» доставила его в ближайшую больницу города. Не смотря на сильные повреждения автомобилей, мужчина за рулем грузовика не пострадал и остался на месте ДТП.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.























































