Опасный перекресток: в Алматы на пересечении Бурундайской-Шоссейной произошло сразу 2 ДТП
Пострадавшие отказались от госпитализации.
В Алматы на одном и том же перекрестке произошло сразу два ДТП с разницей в два часа, передает Zakon.kz
Так, рано утром автомобиль Zaz Chance двигался по улице Бурундайской в западном направлении. На сложном треугольном перекрестке водитель приготовился свернуть на улицу Шоссейную. Навстречу по ней в северном направлении ехала автомашина Daewoo Nexia. По идее, на этом перекрестке улица Бурундайская считается главной, а Шоссейная – второстепенной, но со стороны водителя Nexia не было знака «Уступи дорогу», и он вполне мог быть уверен, что также движется по главной улице.
Никто из водителей, соответственно, дорогу не уступил. В результате автомобили столкнулись практически лоб в лоб, от удара их раскидало в разные стороны.
Пострадал при аварии пассажир, ехавший на переднем сиденье в Zaz Chance. В нарушение ПДД мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Головой он разнес лобовое стекло.
На место прибыли медики и полицейские. Увидев стражей порядка, пострадавший начал заметно нервничать. Несмотря на залитое кровью лицо и рекомендации врачей, от госпитализации мужчина наотрез отказался, пообещал дома отлежаться и в срочном порядке покинул место ДТП.
Второе ДТП произошло на этом же перекрестке чуть позже.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Forland двигался по улице Бурундайская в западном направлении, а ему на встречу ехал Toyota Land Cruiser Prado с улицы Шоссейная. Водитель внедорожника не уступил дорогу грузовику и выехал на дорогу, в сторону микрорайона Карасу, где и угодил под китайский грузовик.
От сильного удара пострадал водитель внедорожника. Прибывшая «неотложка» доставила его в ближайшую больницу города. Не смотря на сильные повреждения автомобилей, мужчина за рулем грузовика не пострадал и остался на месте ДТП.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
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