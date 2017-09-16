Как сообщает The Times со ссылкой на первые результаты экспертизы, устройство изготовили с применением вещества, известного как "Мать сатаны".

Бомба в лондонском метро была начинена гвоздями. Как сообщает газета The Times со ссылкой на первые результаты экспертизы, устройство изготовили с применением пероксида ацетона, взрывчатого вещества известного также под названием "Мать сатаны".

По данным издания, террористы решили использовать именно это вещество, так как его несложно синтезировать и в дальнейшем применять для изготовления кустарных бомб.

Напомним, взрыв на станции метро "Парсонс Грин" в Лондоне прогремел накануне утром. В результате ЧП пострадало 29 человек. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ*.

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Фото: © REUTERS, источник - Лайф

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