Дедушка убитых в Алматы близнецов выдвинул свою версию произошедшего

Салават Гильмутдинов, дедушка убитых годовалых мальчиков-близнецов приедет в Алматы, чтобы забрать и похоронить в Ташкенте внуков, сообщает «31 канал».

Двухлетнего Равиля заберет в Узбекистан его родной дедушка. Его младших братьев жестоко убили собственные родители. Салават Гильмутдинов только вчера узнал о страшной трагедии и до сих пор не может поверить в случившееся. В ближайшее время он приедет в Алматы, чтобы забрать и похоронить в Ташкенте своих двоих внуков.

О зверском убийстве годовалых малышей их родной дедушка узнал только накануне. Житель Ташкента Салават Гильмутдинов говорит, что его сын вместе с семьей гостил у него этим летом. Узнав, кто совершил зверство над внуками, был шокирован. Мужчина до сих пор не верит, что его сын мог умертвить собственных детей.

Салават Гильмутдинов, отец Эмиля Гильмутдинова (г. Ташкент):

– Он очень любит животных, очень любит детей, и вообще он мягкотелый, не способен. Он все-таки, наверное, взял её вину на себя. Он может взять, даже зная, что на глазах сделает, он может взять на себя. По ночам с работы приходил – она спала, а он за маленькими ухаживал. Менял памперсы, кормил. А она спокойно спала.

Со слов мужчины, отец малышей Эмиль Гильмутдинов окончил колледж информационных технологий в Ташкенте и заочно институт. Но, в основном, работал официантом. Он рассказал, что близнецов звали Салават и Ринат. Они родились в Узбекистане. А вот старшего Равиля, которого родители бросили, и он блуждал несколько дней по городу, мать родила в Алматы. Дедушка намерен добиться опекунства над внуком.

– Мы хотим его забрать, конечно, к себе. Вот, я сейчас жду звонка, как эта процедура, отсюда что надо привезти.

Как известно, о страшной находке в одной из квартир Алматы стало известно пару дней назад. Родители, задушив годовалых детей, положили их в сумку, а затем спрятал в холодильнике. Якобы отцу надоел плач детей. Теперь до завершения следствия они проведут под стражей.

Дияс Махамбетов, рук. пресс-службы Алматинского городского суда:

– В отношении Волченко и Гильмутдинова, подозреваемых в совершении убийства, предусмотренного статьей 99, ч.2, пункта 1, 3 и 7 Уголовного Кодекса, в отношении них выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, то есть до 11 ноября.

Когда именно Салават Гильмутдинов приедет в Алматы, не уточнил. Мужчина собирается сначала собрать все необходимые справки для опекунства над старшим внуком. Также дедушка детей намерен забрать тела младших – Салавата и Рината – чтобы похоронить их в Ташкенте.