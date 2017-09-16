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Фура с продуктами загорелась на трассе Алматы – Бишкек

16 сентября 2017, 15:28

Сумма ущерба при возгорании фуры с продуктами не уточняется

Возгорание прицепа от грузового авто произошло на трассе Алматы – Бишкек, информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

ЧП произошло в субботу, 16 сентября 2017 года, в 06.47 на 74-м километре трассы Алматы — Бишкек в Жамбылском районе Алматинской области.

"Произошло загорание прицепа от грузовой автомашины Mercedes, груженного товарами народного потребления. К моменту прибытия пожарных прицеп был охвачен огнем. Пожар локализован 07.35, ликвидирован в 09.31", — сообщил Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники службы пожаротушения Алматинской области.

Источник: Sputnik Казахстан


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