Фура с продуктами загорелась на трассе Алматы – Бишкек

Сумма ущерба при возгорании фуры с продуктами не уточняется

Возгорание прицепа от грузового авто произошло на трассе Алматы – Бишкек, информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

ЧП произошло в субботу, 16 сентября 2017 года, в 06.47 на 74-м километре трассы Алматы — Бишкек в Жамбылском районе Алматинской области.

"Произошло загорание прицепа от грузовой автомашины Mercedes, груженного товарами народного потребления. К моменту прибытия пожарных прицеп был охвачен огнем. Пожар локализован 07.35, ликвидирован в 09.31", — сообщил Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники службы пожаротушения Алматинской области.

Источник: Sputnik Казахстан