Новая мода: волосатые селфи-ногти

Это выглядит так же ужасно, как и звучит.

Ищете новомодный тренд, который сможет приковать к вам взгляды всех людей? Считайте, что вы его уже нашли, потому что волосатые селфи-ногти невозможно не заметить.

Изобрела это ужасающее нечто кореянка Даин Юн, которая прославилась в Instagram своими мейкап-иллюзиями (сейчас у нее почти 200 тыс. подписчиков). В этот раз она превзошла саму себя: она не только нарисовала свои крошечные портреты на всех пяти ногтях, но еще и наклеила на них волосы, чтобы сходство было просто поразительным.

1. Кореянка Даин Юн, которая прославилась в Instagram своим мейкап-иллюзиями, превзошла саму себя, создав самый отвратительный бьюти-тренд этого сезона.

2. Она не только нарисовала свои крошечные портреты на всех пяти ногтях, но еще и наклеила на них волосы, чтобы сходство было просто поразительным.

3. Ищете новомодный тренд, который сможет приковать к вам взгляды всех людей?

4. Считайте, что вы его уже нашли, потому что волосатые селфи-ногти невозможно не заметить.

5. Мнения, по традиции, разделились. Кто-то посчитал этот тренд ужасным:

6. Кое-кого взволновали практические аспекты:

7. Есть даже те, кому волосатые ногти понравились:

8. А что вы думаете о новомодном тренде?



