Когда и где смотреть бой Головкин – Канело

Поединок запланирован на 8.50 утра по времени Астаны в воскресенье.

Поединок Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом казахстанцы смогут посмотреть не только в интернете, но и на больших экранах в Астане, а также на республиканских телеканалах, передает Zakon.kz.

Вечер бокса пройдет 16 сентября (по времени Астаны – 17 сентября, в воскресенье) на арене T-Mobile вместимостью 20 тысяч в Лас-Вегасе.

В Астане бесплатный показ поединка будет проходить на Арбате. Трансляция начнется в 8.00 утра.

Кроме того, за 2 тысячи тенге, которые пойдут на приобретение инвалидных колясок для людей с особыми потребностями, бой можно будет посмотреть в киноконцертном зале «КазМедиаЦентра». Начало в 6.00 утра.

Участники марафона в Астане смогут смотреть бой на большом led-дисплее. Забег стартует в 7 утра.

В прямом эфире планируются трансляции на телеканалах Qazaqstan и QazSport. Начало в 6.00 утра по времени Астаны.