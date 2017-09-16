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Перечень
отходов для размещения на полигонах различных классов изложен в новой
редакции
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 августа 2017 года № 296 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 2 августа 2007 года №244-п «Об утверждении перечней отходов для размещения на полигонах различных классов» (не введен в действие)
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Перечень отходов для размещения на полигонах различных классов изложен в новой редакции.
В зависимости от состава и свойств отходы могут размещаться на полигонах следующих классов:
1) 1 класс - полигон для размещения опасных отходов;
2) 2 класс - полигон для размещения неопасных отходов;
3) 3 класс - полигон для размещения твердых бытовых отходов.
2. Критерии для приема отходов на полигоне определенного класса определяются следующим:
1) защита окружающей среды (в особенности подземных и поверхностных вод) и здоровья населения;
2) обеспечение процессов стабилизации отходов в пределах полигона;
3) качественный состав принимаемых отходов;
4) требования или ограничения по количеству принимаемых отходов и способности их органических компонентов к биодеградации;
5) ограничения на количество потенциально опасных компонентов в соответствии с критериями защиты;
6) экотоксичные свойства отходов и образующегося фильтрата.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 9), 10), 12), 16) и 17) пункта 3 Перечней, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.
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