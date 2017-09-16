Перечень отходов для размещения на полигонах различных классов изложен в новой редакции

Перечень отходов для размещения на полигонах различных классов изложен в новой редакции. В зависимости от состава и свойств отходы могут размещаться на полигонах следующих классов: 1) 1 класс - полигон для размещения опасных отходов; 2) 2 класс - полигон для размещения неопасных отходов; 3) 3 класс - полигон для размещения твердых бытовых отходов. 2. Критерии для приема отходов на полигоне определенного класса определяются следующим: 1) защита окружающей среды (в особенности подземных и поверхностных вод) и здоровья населения; 2) обеспечение процессов стабилизации отходов в пределах полигона; 3) качественный состав принимаемых отходов; 4) требования или ограничения по количеству принимаемых отходов и способности их органических компонентов к биодеградации; 5) ограничения на количество потенциально опасных компонентов в соответствии с критериями защиты; 6) экотоксичные свойства отходов и образующегося фильтрата. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 9), 10), 12), 16) и 17) пункта 3 Перечней, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.