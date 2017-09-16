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Перечень отходов для размещения на полигонах различных классов изложен в новой редакции

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 августа 2017 года № 296 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 2 августа 2007 года №244-п «Об утверждении перечней отходов для размещения на полигонах различных классов» (не введен в действие)

Перечень отходов для размещения на полигонах различных классов изложен в новой редакции.

В зависимости от состава и свойств отходы могут размещаться на полигонах следующих классов:

1) 1 класс - полигон для размещения опасных отходов;

2) 2 класс - полигон для размещения неопасных отходов;

3) 3 класс - полигон для размещения твердых бытовых отходов.

2. Критерии для приема отходов на полигоне определенного класса определяются следующим:

1) защита окружающей среды (в особенности подземных и поверхностных вод) и здоровья населения;

2) обеспечение процессов стабилизации отходов в пределах полигона;

3) качественный состав принимаемых отходов;

4) требования или ограничения по количеству принимаемых отходов и способности их органических компонентов к биодеградации;

5) ограничения на количество потенциально опасных компонентов в соответствии с критериями защиты;

6) экотоксичные свойства отходов и образующегося фильтрата.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 9), 10), 12), 16) и 17) пункта 3 Перечней, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

 

16 сентября 2017, 16:17
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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