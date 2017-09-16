Старейший человек в мире скончался на Ямайке

Вайолет Мосс Браун родилась 10 марта 1900 года в округе Трелони на Ямайке.

На Ямайке в возрасте 117 лет скончалась самая старая жительница Земли Вайолет Мосс Браун, сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс в своем Twitter , передает , передает Росбалт

​Вайолет Мосс Браун родилась 10 марта 1900 года в округе Трелони на Ямайке. Она стала старейшим человеком на планете в апреле после того, как в Италии умерла старейшая жительница Земли Эмма Морано. Она считалась последним человеком, живущим на планете, который родился в 19 веке.

У Вайолет Мосс Браун было четверо детей. Ее ​первый сын Гарольд Фэрведер, который умер в апреле, прожил 97. Также долгожительницей была мать Вайолет, она прожила 96 лет.



