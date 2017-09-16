Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Старейший человек в мире скончался на Ямайке

16 сентября 2017, 16:24

Вайолет Мосс Браун родилась 10 марта 1900 года в округе Трелони на Ямайке.

На Ямайке в возрасте 117 лет скончалась самая старая жительница Земли Вайолет Мосс Браун, сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс в своем Twitter, передает Росбалт.
​Вайолет Мосс Браун родилась 10 марта 1900 года в округе Трелони на Ямайке. Она стала старейшим человеком на планете в апреле после того, как в Италии умерла старейшая жительница Земли Эмма Морано. Она считалась последним человеком, живущим на планете, который родился в 19 веке.
У Вайолет Мосс Браун было четверо детей. Ее ​первый сын Гарольд Фэрведер, который умер в апреле, прожил 97. Также долгожительницей была мать Вайолет, она прожила 96 лет.

Фото: cdnimg.rg.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...