В Перечне заболеваний, лечение которых запрещается в негосударственном секторе здравоохранения, утвержденном указанным приказом: Пункт 6 изложен в следующей редакции: «6. Психические заболевания у лиц, совершивших уголовные правонарушения, признанных судом невменяемыми, которым определены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, психиатрическом стационаре специализированного типа»; Пункты 7 и 9 исключены. Это были: 7. Злокачественные новообразования, за исключением: случаев оказания отдельных видов лечебных услуг пациентам с данным видом заболеваний по договору субподряда, заключенному с организацией здравоохранения, оказывающей онкологическую помощь при отсутствии данных видов лечебных услуг, в соответствии с Правилами выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 638 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11960); злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной ткани у взрослого населения. 9. Венерические заболевания (сифилис, гонорея).