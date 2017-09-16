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Венерические заболевания разрешили лечить в негосударственном секторе здравоохранения

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 августа 2017 года № 595 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 октября 2009 года № 526 «Об утверждении Перечня заболеваний, лечение которых запрещается в негосударственном секторе здравоохранения» (не введен в действие)

В Перечне заболеваний, лечение которых запрещается в негосударственном секторе здравоохранения, утвержденном указанным приказом:

Пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Психические заболевания у лиц, совершивших уголовные правонарушения, признанных судом невменяемыми, которым определены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, психиатрическом стационаре специализированного типа»;

Пункты 7 и 9 исключены.

Это были:

7. Злокачественные новообразования, за исключением:

случаев оказания отдельных видов лечебных услуг пациентам с данным видом заболеваний по договору субподряда, заключенному с организацией здравоохранения, оказывающей онкологическую помощь при отсутствии данных видов лечебных услуг, в соответствии с Правилами выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 638 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11960);

злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной ткани у взрослого населения.

9. Венерические заболевания (сифилис, гонорея).

 

16 сентября 2017, 16:23
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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