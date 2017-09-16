На прошедшем в Ташкенте бизнес-форуме приняли участие 150 южноказахстанских предпринимателей

Сегодня, в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Узбекистан, в Ташкенте состоялся казахско-узбекский бизнес-форум, сообщает пресс-служба акима ЮКО.













В мероприятии, направленном на укрепление торгово-экономического сотрудничества между братскими странами, приняли участие более 500 предпринимателей двух стран. Кроме того, в рамках прошедшего форума состоялась выставка, где представлена продукция, производимая в Казахстане.

















Отметим, что на выставке, которая началась вчера, представлена продукция около 90 отечественных производителей. В общей сложности в Ташкент привезли свыше 500 наименований продукции - машиностроительной, металлургической, химической, пищевой, фармацевтической, строительной, упаковочной и IT-отраслей.





















Кроме того, на выставке, которая проходит в выставочном комплексе «Узэкспоцентр», представлена продукция ряда крупных предприятий Южно-Казахстанской области. В частности, продукция ТОО «Балтекстиль» - фабрики по производству ковров и ковровых изделий; ТОО «Алтын Дан» - одного из лидеров в производстве мучных и молочных продуктов; АО «Шымкент цемент» - цементного завода, мощностью 1,3 млн. тонн в год, а также завода «Стандарт цемент», компании «Экофарм Интернейшнл» - первого в СНГ предприятия, выпускающего вакуумные пробирки и двухсторонние иглы, завода «Химфарм», ассортимент выпускаемой продукции которого состоит из более чем 200 наименований генерических и оригинальных лекарственных препаратов, ТОО «Marai E7 Group» - предприятия по выпуску 17 видов медицинских оборудований.





Наряду с этим, на выставке был презентован проект строительной компании «АтаСтрой» по модернизации таможенного поста «Жибек жолы» в Сарыагашском районе. При реализации проекта, стоимость которого составляет 18 млн. долларов США, в сутки через границу двух стран смогут свободно проходить более 30 тысяч человек.

















На узбекско-казахстанский бизнес-форум, организованный Палатой предпринимателей и акиматом ЮКО, прибыла делегация в составе 150 государственных и финансовых организаций и предпринимателей во главе с акимом области Жансеитом Туймебаевым.

















Вместе с тем, в ходе форума с участием предпринимателей двух стран состоялись переговоры в формате B2B. В свою очередь, участники выразили уверенность, что данные переговоры придадут значимый импульс взаимодействию и сотрудничеству.











