Какие документы были подписаны в рамках визита Президента РК в Узбекистан
16 сентября 2017, 16:48
Сторонами подписано несколько взаимовыгодных соглашений.
В ходе государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан подписан ряд двухсторонних документов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Узбекистане.
В частности, в присутствии глав государств подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темiр жолы» и АО «Узбекистон темир йуллари», который направлен на развитие сотрудничества между железнодорожными администрациями двух стран.
Кроме того подписано Соглашение между Министерством финансов РК и Государственным таможенным комитетом РУ о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушением таможенного законодательства.
Кроме того, сторонами было подписано Соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, а также Рамочное соглашение между Правительством РК и Правительством РУ о некоторых вопросах сотрудничества в сферах энергетики, направленной на углубления сотрудничества в нефтяной и энергетической промышленности Наряду с этим, в целях дальнейшего расширения взаимодействия регионов двух стран подписаны меморандумы о взаимопонимании между акиматом Кызылординской области РК и хокимиятом Новоийской области РУ, Меморандум о взаимопонимании между акиматом Южно-Казахстанской области РК и хокимиятом Ташкентской области, хокимиятом Сырдарьинской области РУ, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельно главами правительств двух стран были подписаны дорожные карты по вопросам сотрудничества в сферах водных отношений и по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе.
По завершению брифинга для прессы была подписано совместное заявление Президента РК и Президента РУ.
Автор: Мирас Куандыков
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