В одной из рек Казахстана нашли тело россиянина со связанными руками и ногами
16 сентября 2017, 16:54
Установлено, что мужчина въехал в страну на автомобиле 10 сентября со стороны Астраханской области России.
Тело 53-летнего россиянина с признаками насильственной смерти обнаружили в реке Жайык в Казахстане. Об этом в субботу, 16 сентября, «Интерфаксу» сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.
По его словам, труп со связанными руками и ногами нашли около водонасосной станции в микрорайоне Огородный. Установлено, что мужчина въехал в страну на автомобиле 10 сентября со стороны Астраханской области России.
«В настоящее время органами уголовного преследования начато досудебное расследование по статье 99 УК Казахстана ("Убийство"), назначены соответствующие экспертизы, принимаются меры к раскрытию преступления», — сказал Сыбанкулов.
14 сентября сообщалось, что российского туриста нашли повешенным в турецкой Анталье. Обстоятельства его смерти не уточнялись. В июле гражданина России убили в Абхазии — на него напали с целью ограбить.
Фото: lenta.ru
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