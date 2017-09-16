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В одной из рек Казахстана нашли тело россиянина со связанными руками и ногами

16 сентября 2017, 16:54

Установлено, что мужчина въехал в страну на автомобиле 10 сентября со стороны Астраханской области России.

Тело 53-летнего россиянина с признаками насильственной смерти обнаружили в реке Жайык в Казахстане. Об этом в субботу, 16 сентября, «Интерфаксу» сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.

По его словам, труп со связанными руками и ногами нашли около водонасосной станции в микрорайоне Огородный. Установлено, что мужчина въехал в страну на автомобиле 10 сентября со стороны Астраханской области России.

«В настоящее время органами уголовного преследования начато досудебное расследование по статье 99 УК Казахстана ("Убийство"), назначены соответствующие экспертизы, принимаются меры к раскрытию преступления», — сказал Сыбанкулов.

14 сентября сообщалось, что российского туриста нашли повешенным в турецкой Анталье. Обстоятельства его смерти не уточнялись. В июле гражданина России убили в Абхазии — на него напали с целью ограбить.

Фото: lenta.ru



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