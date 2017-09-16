Мексиканцы за Головкина: фанаты изобразили казахстанца в виде ковбоя с пистолетом
16 сентября 2017, 17:00
«Мексиканцы за Головкина», — гласит надпись на футболке.
Мексиканские болельщики решили креативно поддержать казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) перед его боем с Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Они выпустили партию маек с принтом: на них GGG запечатлен в ковбойской шляпе и с пистолетом в руке. «Мексиканцы за Головкина», — гласит надпись на футболке.
Ранее тренер «Канело» Хосе Рейносо заявил, что мексиканские фанаты, болеющие в этом бою за Головкина, — не мексиканцы.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.
Фото: sports.kz
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