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Гражданка США оштрафована на полмиллиона тенге за наличие казахстанского паспорта

16 сентября 2017, 17:09

Суд приговорил ее к штрафу в 200 МРП на сумму 453 800 тенге в доход государства.

Женщина, не сдавшая при получении гражданства США паспорт Казахстана, заплатит полмиллиона тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

В Специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрено административное дело по статье 496 части 2 Кодекса РК об административных правонарушениях в отношении гражданки США.

По материалам дела женщина 9 апреля 2016 года получила гражданство США, но не сдала казахстанские документы - паспорт и удостоверение личности. Таким образом, де-факто женщина имела двойное гражданство, которое в Казахстане запрещено.

В судебном заседании женщина вину в совершении правонарушения признала полностью. Постановлением суда она признана виновной в совершении административного правонарушения, суд приговорил ее к штрафу в 200 МРП на сумму 453 800 тенге в доход государства.

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

Фото: lada.kz



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