Гражданка США оштрафована на полмиллиона тенге за наличие казахстанского паспорта

Суд приговорил ее к штрафу в 200 МРП на сумму 453 800 тенге в доход государства.

Женщина, не сдавшая при получении гражданства США паспорт Казахстана, заплатит полмиллиона тенге , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на информацию пресс-службы суда.





В Специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрено административное дело по статье 496 части 2 Кодекса РК об административных правонарушениях в отношении гражданки США.





По материалам дела женщина 9 апреля 2016 года получила гражданство США, но не сдала казахстанские документы - паспорт и удостоверение личности. Таким образом, де-факто женщина имела двойное гражданство, которое в Казахстане запрещено.





В судебном заседании женщина вину в совершении правонарушения признала полностью. Постановлением суда она признана виновной в совершении административного правонарушения, суд приговорил ее к штрафу в 200 МРП на сумму 453 800 тенге в доход государства.





Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.





Фото: lada.kz







