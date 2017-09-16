Гражданка США оштрафована на полмиллиона тенге за наличие казахстанского паспорта
16 сентября 2017, 17:09
Суд приговорил ее к штрафу в 200 МРП на сумму 453 800 тенге в доход государства.
Женщина, не сдавшая при получении гражданства США паспорт Казахстана, заплатит полмиллиона тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию пресс-службы суда.
В Специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрено административное дело по статье 496 части 2 Кодекса РК об административных правонарушениях в отношении гражданки США.
По материалам дела женщина 9 апреля 2016 года получила гражданство США, но не сдала казахстанские документы - паспорт и удостоверение личности. Таким образом, де-факто женщина имела двойное гражданство, которое в Казахстане запрещено.
В судебном заседании женщина вину в совершении правонарушения признала полностью. Постановлением суда она признана виновной в совершении административного правонарушения, суд приговорил ее к штрафу в 200 МРП на сумму 453 800 тенге в доход государства.
Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
Фото: lada.kz
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