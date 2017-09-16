Зарина Дияс вышла в финал Japan Women’s Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в субботу в Токио вышла в финал одиночного разряда Открытого первенства Японии с призовым фондом 250 тысяч долларов, передает передает Sputnik Казахстана





В полуфинале Дияс в субботу обыграла американку Кристину Маккэйл — 6:4, 0:6, 6:3. Счет в их личных встречах стал ничейным, 1:1. В решающем матче Japan Women’s Open казахстанка встретится с победительницей встречи между японкой Мийей Като и хорваткой Яной Фетт.





Ранее в четвертьфинале Дияс в рамках казахстанского дерби была сильнее казахстанки Юлии Путинцевой в трех сетах — 4:6, 6:1, 6:3. Дияс и Путинцева впервые в карьере встретились между собой, при этом в настоящее время Путинцева является первой женской ракеткой Казахстана, занимая 52 строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Дияс была первой ракеткой страны в конце 2014-го — начале 2015-го годов: в январе 2015 года она занимала 31 позицию в рейтинге WTA.





После этого последовала травма, и Дияс опустилась во вторую сотню рейтинга, из которой в ТОП-100 вернулась в начале этой недели поднявшись со 109-й на 100 строчку. Путинцева при этом еще в феврале этого года была 27 ракеткой планеты. Рекордом же для казахстанок в рейтинге WTAдо сих пор остается 25 позиция Ярославы Шведовой в октябре 2012 года: Шведова в настоящее время из-за травмы опустилась во вторую сотню рейтинга.





Фото: sputniknews.kz



