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Нурсултана Назарбаева наградили узбекским орденом «Эл-юрт Хурмати»

16 сентября 2017, 17:25

Указ о награждении Президента Казахстана орденом подписал Шавкат Мирзиёев.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев награжден узбекским орденом «Эл-юрт Хурмати» («Уважаемому народом и Родиной»), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Узбекистане.

В частности, Президент Узбекистана 15 сентября т.г. подписал указ о награждении Президента Казахстана орденом «Эл-юрт Хурмати» за заслуги в углублении и расширении традиционных отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепления международного сотрудничества во имя мира и прогресса.

Фото: kursiv





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