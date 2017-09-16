Нурсултана Назарбаева наградили узбекским орденом «Эл-юрт Хурмати»

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев награжден узбекским орденом «Эл-юрт Хурмати» («Уважаемому народом и Родиной») , передает собственный корреспондент , передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Узбекистане.





В частности, Президент Узбекистана 15 сентября т.г. подписал указ о награждении Президента Казахстана орденом «Эл-юрт Хурмати» за заслуги в углублении и расширении традиционных отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепления международного сотрудничества во имя мира и прогресса.





Фото: kursiv















