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Уникальный «глаз Сахары» запечатлели на МКС

16 сентября 2017, 17:43

Вероятнее всего, «Глаз» появился 500-600 миллионов лет благодаря эрозии.

Космонавты на Международной космической станции сделали фотографию «глаза Сахары», передает Росбалт.

Уникальный объект диаметром 50 километров запечатлел российский космонавт Сергей Рязанский. Это геологическое образование расположено в Марокко и благодаря огромным размерам хорошо обозревается даже с орбиты.

Ранее высказывались версии о том, что «глаз Сахары» представляет собой кратер от падения метеорита или жерло древнего вулкана. Однако ученые пришли к выводу, что для этого данный объект слишком плоский, и горные породы в нем не подвергались специфическому воздействую высоких температур.

Вероятнее всего, «Глаз» появился 500-600 миллионов лет благодаря эрозии.


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