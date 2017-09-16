Уникальный «глаз Сахары» запечатлели на МКС
16 сентября 2017, 17:43
Вероятнее всего, «Глаз» появился 500-600 миллионов лет благодаря эрозии.
Космонавты на Международной космической станции сделали фотографию «глаза Сахары», передает Росбалт.
Уникальный объект диаметром 50 километров запечатлел российский космонавт Сергей Рязанский. Это геологическое образование расположено в Марокко и благодаря огромным размерам хорошо обозревается даже с орбиты.
Ранее высказывались версии о том, что «глаз Сахары» представляет собой кратер от падения метеорита или жерло древнего вулкана. Однако ученые пришли к выводу, что для этого данный объект слишком плоский, и горные породы в нем не подвергались специфическому воздействую высоких температур.
Вероятнее всего, «Глаз» появился 500-600 миллионов лет благодаря эрозии.
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