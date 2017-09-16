"Мы в тебя верим": Астана поддерживает Головкина

Слова поддержки на жилых домах появились буквально прошлым вечером.

Аким Астаны Асет Исекешев опубликовал на своей страничке в Facebook видео с изображением светового табло и бегущей строки на жилых домах, которая гласит: "Алға, GGG" и "Мы в тебя верим" , передает Zakon.kz





Дома расположены на одной из главных улиц правого берега столицы.





Напомним, что завтра утром все фанаты увидят бой века между нашим героем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.





Весь Казахстан с тобой GGG.



