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"Мы в тебя верим": Астана поддерживает Головкина

16 сентября 2017, 18:13

Слова поддержки на жилых домах появились буквально прошлым вечером.

Аким Астаны Асет Исекешев опубликовал на своей страничке в Facebook видео с изображением светового табло и бегущей строки на жилых домах, которая гласит: "Алға, GGG" и "Мы в тебя верим", передает Zakon.kz

Дома расположены на одной из главных улиц правого берега столицы.

Напомним, что завтра утром все фанаты увидят бой века между нашим героем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Весь Казахстан с тобой GGG.



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