"Мы в тебя верим": Астана поддерживает Головкина
16 сентября 2017, 18:13
Слова поддержки на жилых домах появились буквально прошлым вечером.
Аким Астаны Асет Исекешев опубликовал на своей страничке в Facebook видео с изображением светового табло и бегущей строки на жилых домах, которая гласит: "Алға, GGG" и "Мы в тебя верим", передает Zakon.kz
Дома расположены на одной из главных улиц правого берега столицы.
Напомним, что завтра утром все фанаты увидят бой века между нашим героем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
Весь Казахстан с тобой GGG.
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