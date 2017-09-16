Иран похвастался «сверхмощной» ядерной бомбой

В распоряжении у Ирана есть десятитонная бомба собственного производства. Об этом рассказал командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде , передает , передает Росбалт.





По его словам, организация оборонной промышленности по поручению военно-космических сил страны изготовила «отца всех бомб». Как сообщает Press TV, название оружия отсылает к сверхмощной неядерной бомбе США, называемой «матерью всех бомб».





Хаджизаде утверждает, что иранская бомба «обладает очень большой разрушительной способностью», которая превосходит мощность американского аналога.





В апреле США применили в Афганистане «мать всех бомб», разработанную около 15 лет назад.



