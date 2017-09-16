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Иран похвастался «сверхмощной» ядерной бомбой

16 сентября 2017, 18:18

Иранская бомба превосходит мощность американского аналога.

В распоряжении у Ирана есть десятитонная бомба собственного производства. Об этом рассказал командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, передает Росбалт.

По его словам, организация оборонной промышленности по поручению военно-космических сил страны изготовила «отца всех бомб». Как сообщает Press TV, название оружия отсылает к сверхмощной неядерной бомбе США, называемой «матерью всех бомб».

Хаджизаде утверждает, что иранская бомба «обладает очень большой разрушительной способностью», которая превосходит мощность американского аналога.

В апреле США применили в Афганистане «мать всех бомб», разработанную около 15 лет назад.

Фото: Youtube

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