Иран похвастался «сверхмощной» ядерной бомбой
16 сентября 2017, 18:18
Иранская бомба превосходит мощность американского аналога.
В распоряжении у Ирана есть десятитонная бомба собственного производства. Об этом рассказал командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, передает Росбалт.
По его словам, организация оборонной промышленности по поручению военно-космических сил страны изготовила «отца всех бомб». Как сообщает Press TV, название оружия отсылает к сверхмощной неядерной бомбе США, называемой «матерью всех бомб».
Хаджизаде утверждает, что иранская бомба «обладает очень большой разрушительной способностью», которая превосходит мощность американского аналога.
В апреле США применили в Афганистане «мать всех бомб», разработанную около 15 лет назад.
Фото: Youtube
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