Озвучены гарантированные гонорары Головкина и "Канело"

Базовая выплата для Альвареса составит пять миллионов долларов, а Головкина - три миллиона долларов.

Атлетическая комиссия штата Невада официально озвучила гарантированные гонорары казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz





Базовая выплата для Альвареса составит пять миллионов долларов, а Головкина - три миллиона долларов. При этом боксеры однозначно получат в несколько раз больше.





Отметим, что Атлетическая комиссия Невады дала санкцию на бой Головкин - Альварес. Ведомство отвечает за соблюдение правил боя: медицинский контроль, назначение судей, документация и так далее.





"Доход Головкина и Альвареса точно будет восьмизначным, так как они получили гарантии от промоутеров. Их общий гонорар увеличится, потому что они получат процент прибыли от вечера бокса", - отмечает известный обозреватель и инсайдер ESPN Дэн Рафаэль.





Ранее британское издание The Telegraph оценило минимальный заработок Головкина и Альвареса в 15 миллионов долларов. Для казахстанца это будет рекордный гонорар. До этого он больше всего получил за бой с британцем Келлом Бруком (36-2, 25 КО) в сентября 2015 года, когда заработал четыре миллиона долларов.





Выручка от продаж билетов на бой Головкин - Альварес составила 30 миллионов долларов. Бой в США будет показываться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а стоимость для одного телевизора составит 75 долларов. В прогнозах эксперты не могут остановиться на одной цифре, но большинство уверены в том, что он точно побьет показатели последнего боя Альвареса против Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-3-1, 32 КО), который набрал 1,2 миллиона PPV.





Бой Головкин - Альварес состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50.



