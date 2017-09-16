О чем договорились Назарбаев и Мирзиёев

Были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, военно-промышленной и др. сферах.

По завершении торжественной церемонии встречи в резиденции Президента Узбекистана лидеры двух стран: Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев провели переговоры в узком и расширенном составе , передает официальный , передает официальный сайт Акорды





Открывая встречу, Ш.Мирзиеев сердечно поприветствовал Президента Казахстана на узбекской земле и в лице Н.Назарбаева выразил глубокое уважение всему народу Казахстана.





- Нынешний год в отношениях двух стран можно по праву считать историческим. Между двумя государствами наблюдается серьезный прорыв во всех сферах экономики. Это уже наша шестая по счету встреча, что является свидетельством дружеских намерений между двумя братскими странами, - сказал Президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев отметил, что проведение Казахстаном международной выставки "ЭКСПО-2017" и первого Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям на самом высоком уровне стало возможным благодаря огромному авторитету Нурсултана Назарбаева





В свою очередь Президент Казахстана поблагодарил узбекского лидера за приглашение и теплый прием, отметив поступательное развитие двусторонних отношений, а также большой потенциал их дальнейшего расширения.





- Вы многое сделали для успешного развития двусторонних отношений за короткий промежуток времени. Благодаря нашим встречам мы сумели решить многие проблемные вопросы. У нас много общего: язык, культура, религия, и поэтому мы не имеем другого пути кроме тесного сотрудничества. Для эффективного взаимодействия необходимы конкретные дела, реальная взаимная поддержка, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства отдельно отметил особую роль Узбекистана в регионе и подчеркнул заслуги Шавката Мирзиеева в активизации делового сотрудничества двух стран.





- Огромная работа вами проделана за год президентства. В полной мере историческим можно назвать принятое вами решение по вопросам валютного регулирования, открыты границы, созданы условия для развития бизнеса. Наши деловые отношения должны быть основаны на взаимовыгодных условиях, - заключил Президент Казахстана.





Также в ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, военно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах.



