Як-130 разбился под российским Борисоглебском

В Воронежской области вблизи военного аэродрома Борисоглебск разбился учебно-боевой самолет Як-130. Об этом сообщили в Минобороны России , передает , передает «Интерфакс».





По данным ведомства, самолет потерпел аварию в ходе учебно-тренировочного полета. Экипаж увел воздушное судно от близлежащих построек и благополучно катапультировался. После приземления летчики вышли на связь, как отметили в Минобороны, они не пострадали. Для их эвакуации в район ЧП направлена спасательная группа.





Помимо этого, для расследования причин произошедшего на место направлена комиссия по безопасности полетов.





Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что, по предварительной информации, причиной аварии мог стать отказ систем двигателя. Собеседник агентства добавил, что возгорание, возникшее после падения Як-130, ликвидировано.





Аэродром Борисоглебск находится примерно в 10 километрах на восток от одноименного города. Помимо Як-130, там базируются штурмовики Су-25.



