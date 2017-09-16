В Казахстане будет проводиться Год Узбекистана, в Узбекистане - Год Казахстана

Как было отмечено, последовательно укрепляются взаимосвязи в приоритетных сферах сотрудничества, в том числе и в культурной.

По итогам переговоров между Узбекистаном и Казахстаном на высшем уровне было заявлено, что в 2018 году в Казахстане будет проводиться Год Узбекистана, а в 2019 году в Узбекистане - Год Казахстана , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента Узбекистана





Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев особо отметили, что переговоры прошли в присущем узбекско-казахстанским отношениям духе взаимопонимания и искренности, стороны проявили единство мнений по всем стратегическим вопросам.





Подчеркивалось, что последовательно укрепляются взаимосвязи в приоритетных сферах сотрудничества между нашими странами - торговли и экономики, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и транзита.





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