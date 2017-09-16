Казахстан победил Аргентину в парной встрече Кубка Дэвиса
16 сентября 2017, 19:19
Тимур Хабибулин и Александр Недовесов были сильнее аргентинского дуэта Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени.
В Астане прошел третий матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Аргентины, сообщает Sports.kz.
В парной встрече Тимур Хабибулин и Александр Недовесов были сильнее аргентинского дуэта Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — 5:7, 6:4, 7:5, 6:4.
Отметим, что изначально в пару к Недовесову был заявлен Михаил Кукушкин.
Таким образом, общий счет в противостоянии стал 2:1 в пользу Казахстана. Завтра на корт выйдут Михаил Кукушкин (78-е место в рейтинге ATP) и Диего Шварцман (28-е), а затем, в случае необходимости, сыграют Дмитрий Попко (196-е) и Гвидо Пелья (73-е).
Фото: sports.kz
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