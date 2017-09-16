В Костанае экс-чиновник оштрафован на сумму 24 млн. тенге за взятки с директора лесхоза
16 сентября 2017, 19:34
Он получил взятку в сумме 200 тысяч тенге.
Более 24 миллионов тенге штрафа выплатит экс-чиновник за взятку в 200 тысяч тенге в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба Костанайского областного суда.
Суд №2 города Костаная огласил приговор по уголовному делу в отношении Амирхана Маукулова, 1967 года рождения, руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области" по статье 366 части 3 УК РК (получение взятки).
Согласно информации суда, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амирхан Макулов в апреле 2017 года в ходе личной беседы с директором КГУ "Аракарагайское учреждение лесного хозяйства" Ш., потребовал передавать ему ежемесячно по 150 тысяч тенге за общее покровительство по службе.
В случае отказа Маукулов угрожал Ш. привлечением к дисциплинарной ответственности и последующим увольнением с работы. Спустя месяц он потребовал еще 50 тысяч тенге к ранее сказанной сумме в 150 тысяч. В результате 31 мая он получил лично от Ш. взятку в сумме 200 тысяч тенге.
После получения взятки он был задержан с поличным сотрудниками антикоррупционной службы по Костанайской области.
Приговором суда Маукулов был признан виновным, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки – 24 миллиона 500 тысяч тенге в доход государства с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях.
Фото: Хабар 24
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