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В Лапландии уже выпал снег

16 сентября 2017, 20:03

Интересно, что в предыдущий раз в Лапландии снег выпал в начале июля.

В северных и центральных частях Лапландии выпал снег. Как сообщает Yle, 15 сентября прошли легкие снегопады и снег с дождем, передает Росбалт.

Однако снег быстро растаял.

По данным синоптиков, в выходные новых снегопадов не ожидается.

Интересно, что в предыдущий раз в Лапландии снег выпал в начале июля в Пелтовуома в Энонтекие.

В широком смысле Лапландия никогда не являлась единым государственным образованием. Эта территория в настоящее время поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией.

Фото: ptzgovorit.ru

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