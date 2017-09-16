В Лапландии уже выпал снег

Интересно, что в предыдущий раз в Лапландии снег выпал в начале июля.

В северных и центральных частях Лапландии выпал снег. Как сообщает Yle, 15 сентября прошли легкие снегопады и снег с дождем, передает Росбалт.





Однако снег быстро растаял.





По данным синоптиков, в выходные новых снегопадов не ожидается.





Интересно, что в предыдущий раз в Лапландии снег выпал в начале июля в Пелтовуома в Энонтекие.





В широком смысле Лапландия никогда не являлась единым государственным образованием. Эта территория в настоящее время поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией.



