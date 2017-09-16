В Лапландии уже выпал снег
16 сентября 2017, 20:03
Интересно, что в предыдущий раз в Лапландии снег выпал в начале июля.
В северных и центральных частях Лапландии выпал снег. Как сообщает Yle, 15 сентября прошли легкие снегопады и снег с дождем, передает Росбалт.
Однако снег быстро растаял.
По данным синоптиков, в выходные новых снегопадов не ожидается.
Интересно, что в предыдущий раз в Лапландии снег выпал в начале июля в Пелтовуома в Энонтекие.
В широком смысле Лапландия никогда не являлась единым государственным образованием. Эта территория в настоящее время поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией.
Фото: ptzgovorit.ru
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