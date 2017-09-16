Назарбаев намерен увеличить товарооборот с Узбекистаном к 2020 году до 5 млрд долларов

По итогам двухсторонних переговоров между Президентами Казахстана и Узбекистана в Ташкенте состоялся брифинг для прессы. В ходе которого Нурсултан Назарбаев обратил внимание на уже достигнутые по итогам договоренностей результаты по укреплению сотрудничества между двумя странами, в частности в транспортной сфере

- Уже сейчас видны результаты исполнения наших договоренностей. Так, два раза в неделю между Алматы и Ташкентом курсирует скоростной поезд «Тулпар-Тальго». Наши национальные авиаперевозчики запустили дополнительные рейсы между столицами, скоро будут запущены авиасообщения между другими городами. Действуют регулярные автобусные маршруты. Ведется реконструкция крупной межгосударственной дороги. Открыты два пункта пропуска на автомагистрали М-39. В рамках казахстанско-узбекского сотрудничества запущен проект по сборке автомобилей, - подчеркнул глава государства.





Нурсултан Назарбаев отметил, что активизация двусторонних контактов по широкому спектру направлений положительно повлияла на взаимный товарооборот.





- Позитивным шагом в сторону активизации торгового сотрудничества стало решение Узбекистана о снижении акцизов на некоторые виды импортируемых товаров. В результате за первые 7 месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 35%. Это очень хороший результат. Поставлена задача к 2020 году увеличить товарооборот до 5 миллиардов долларов. В этой связи, Правительствам даны дополнительные поручения по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и использованию всех незадействованных резервов, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Также Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости расширения инвестиционного партнерства и сотрудничества в энергетической сфере.





- Договорились в среднесрочной перспективе реализовать 2-3 крупных совместных инвестиционных проекта. Эффективно развивается сотрудничество наших стран в газовой отрасли. Правительствам поручено проработать новые газовые проекты с учетом интересов обеих сторон, - заключил глава государства.





В ходе брифинга Нурсултан Назарбаев отметил также важность проведения на регулярной основе Межрегионального форума сотрудничества, который будет способствовать расширению контактов между двумя странами.



