В Астане на общегородском субботнике высажено 9571 дерево

В рамках проведенного месячника произведена уборка парков и скверов.

Сегодня в Астане в общегородском субботнике приняли участие более 109 тысяч горожан, 5 729 предприятий, организаций и учреждений, сообщает официальный сообщает официальный сайт столицы





В рамках проведенного месячника произведена уборка парков и скверов на общей площади 3,7 млн кв. м, высажен 9 571 саженец таких деревьев, как ива красная, клен татарский, сосна, береза, дуб, тополь пирамидальный, рябина.





В районе «Алматы» было посажено 3 724 дерева, в районе «Есиль» – 3 170 деревьев, в районе «Сарыарка» – 628 деревьев и на объектах Управления строительства – 2 049 деревьев.





Напомним, всего в период месячника была запланирована посадка 18 452 деревьев, в день общегородского субботника высажено 9 571, оставшиеся 8 881 шт. будут высажены до конца месячника.





Кроме того, в целях обеспечения санитарной очистки русел рек с привлечением волонтеров и общественных организаций проведены экологические акции на реках Есиль, Акбулак и Сарыбулак.





Всего за период субботника собрано и вывезено на полигон 445,24 тонны отходов, произведено 153 рейса.





Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования проведены экологические акции на реках Есиль (в районе «Газмашаппаратуры»), ручье Акбулак (от корпуса Евразийского университета до ТЭЦ-2). В акциях приняли активное участие более 100 студентов Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина, а также военнослужащие городских частей.





Сотрудниками малого и среднего бизнеса убраны входные и прилегающие территории. Коммунальными службами и подрядными организациями проведена работа по внутриквартальному благоустройству.





Стоит отметить, активное участие в экологическом месячнике приняли коллективы Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, аппаратов Мажилиса и Сената Парламента, Верховного суда РК, НДП «Нур Отан», министерств, агентств, маслихата города Астаны, аппарата акима города Астаны, территориальных подразделений центральных исполнительных органов, совета ветеранов, профсоюзов и общественных объединений.